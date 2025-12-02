L’ex pm Venditti al Tg1 | Ridicolo che abbia ricevuto denaro per l’archiviazione di Sempio Garlasco? Tanto fumo per niente – Il video

L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, torna a difendersi dalle contestazioni che lo riguardano nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Intervistato dal Tg1, Venditti ha definito « priva di fondamento e semplicemente ridicola » l’ipotesi secondo cui avrebbe ricevuto del denaro per disporre dell’archiviazione di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi. L’ex pm non entra nel merito dell’indagine condotta dalla Procura di Brescia, ma sottolinea che « tre perquisizioni in meno di un mese non rappresentano una prassi ordinaria ». Alla domanda se ritenga di essere oggetto di particolare pressione da parte dei magistrati bresciani, risponde: « Se vi sia un accanimento, dovete chiederlo a loro. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Torna a difendersi dalle accuse che lo riguardano nell’inchiesta sul delitto di Garlasco l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Il magistrato ha definito “priva di fondamento e semplicemente ridicola” l’ipotesi secondo la quale avrebbe ricevuto denaro - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, l'ex pm Mario Venditti smonta la nuova inchiesta: «Solo scontro tra periti, tanto fumo per nulla». L'intervista al Tg1 - Chiara Poggi, Alberto Stasi, Andrea Sempio: una ragazza uccisa, un altro giovane in carcere da anni perché condannato per l'omicidio, un altro sui giornali quotidianamente da ... Si legge su msn.com

Garlasco, l'ex pm Venditti: «La nuova inchiesta? Tanto fumo per niente» - L'accusa di aver ricevuto soldi per archiviare la posizione di Andrea Sempio "è, come ho già ripetuto più volte, non infondata, ridicola. Da msn.com

Garlasco, l'ex pm Mario Venditti spunta in un'altra inchiesta. I pizzini, i politici, la Porsche e la presunta amante Brenda - L'ex pm di Pavia Mario Venditti spunta anche in un'altra inchiesta della Procura di Brescia, anche se al momento non ... Secondo ilgazzettino.it

Esclusiva Tg1, gli appunti del padre di Sempio - Il Tg1 ha mostrato in esclusiva il manoscritto sequestrato in casa Sempio, per la Procura di Pavia la prova della corruzione del pm Mario Venditti. Secondo rainews.it

Garlasco, ex pm Venditti presenta ricorso al Riesame - Si basa su diversi e complessi aspetti il ricorso al Tribunale del Riesame di Brescia presentato dall’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex pm di Pavia Mario Venditti ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

“Sistema Pavia”, a pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro - È di almeno 750mila euro il peculato contestato dalla Procura di Brescia nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e del pm Pietro Paolo Mazza, ora pm a Milano e in passato a Pavia con ... Si legge su tg24.sky.it