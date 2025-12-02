L' ex mercato ittico di via Domenico Tempio sarà riqualificato | ospiterà coworking e aree fitness
Un simbolo della memoria produttiva di Catania si appresta a diventare il motore dell'innovazione sociale e un punto di riferimento per le nuove generazioni. La Giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino ha infatti adottato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
