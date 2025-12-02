L’ex fornace rinasce Importante offerta a Castelnuovo Scalo
Sembra imminente una svolta per il grande complesso della ex fornace a Castelnuovo Scalo, per lo più nel territorio di Asciano ma in parte minore anche in quello di Castelnuovo Scalo. Al curatore fallimentare Roberto De Marco è stata presentata una proposta di acquisto, relativa all’offerta pubblicata dall’Ivg, che si aggira intorno a 1,6 milioni di euro. Dopo il vaglio (se non ci saranno ulteriori proposte) da parte del giudice delegato Gianmarco Marinai, si potrà procedere con l’assegnazione definitiva. Non filtra per ora il nome del possibile acquirente, se non che si tratterebbe di un’impresa di elevata qualità del territorio, che dovrebbe recuperare completamente il sito abbandonato, garantendo un importante ritorno in termini occupazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
A Fornace Zarattini rinasce il parco Claudio Cavina: nuovo campo da basket e camminamento pedonale grazie alle donazioni post-alluvione L'ARTICOLO https://www.ravennanotizie.it/sport/2025/11/20/a-fornace-zarattini-rinasce-il-parco-claudio-cavina-nuov - facebook.com Vai su Facebook