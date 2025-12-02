L' ex base militare trasformata in discarica identificato e denunciato il responsabile
Continua l’attività di contrasto ai reati ambientali da parte della Polizia Municipale. È stato infatti individuato l’autore dell’ennesimo abbandono di rifiuti nella zona di Curcuraci, in particolare nell’area di Campo Italia, ex Bunker militare, da tempo divenuta bersaglio di comportamenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trapani, ENAV modernizza il radar della base militare: contratto da 102 milioni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Oggi parrebbe esser stata colpita la base militare di uno dei reparti del battaglione di Kadyrov iri Ahmat, a Gudermes, in Cecenia Vai su X
Albania: Ivanka Trump trasforma in paradiso del lusso l'ex base militare di Sazan (milanofinanza.it) - Un'ex base militare inaccessibile, eredità del regime comunista albanese, si prepara a trasformarsi in un resort di lusso. Come scrive milanofinanza.it