L’ex Alta rappresentante Ue Federica Mogherini fermata a Bruxelles | è accusata di frode

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa, Federica Mogherini, è stata fermata oggi a Bruxelles. Secondo quanto riporta Le Soir, è accusata di uso improprio dei fondi europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

