L'ex Alta rappresentante Ue Federica Mogherini arrestata a Bruxelles | è accusata di frode

L'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa, Federica Mogherini, è stata fermata oggi a Bruxelles. Secondo quanto riporta Le Soir, è accusata di uso improprio dei fondi europei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

È Federica Mogherini, l’ex Alta rappresentante dell’Ue e attuale rettrice del Collegio d’Europa una delle tre persone fermate nell’ambito dell’indagine su corruzione e frode negli appalti. La notizia è riportata da Le Soir. Poco prima il sito Euractiv aveva stato re - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina #Ue "Al momento non abbiamo alcuna indicazione che la Russia voglia la pace. Continuano i bombardamenti indiscriminati. Solo con il cessate il fuco potranno esserci negoziati di pace". Lo ha detto l'alta rappresentante #Kallas. Vai su X

Terremoto Ue, l'ex Alta rappresentante Mogherini in "stato di fermo": il caso Seae - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Federica ... Da iltempo.it

Corruzione e frode in Ue, arrestata l’ex vice di Junker Federica Mogherini (PD) - Federica Mogherini, l’ex Alta rappresentante dell’Ue e attuale rettrice del Collegio d’Europa è tra le persone fermate nell’ambito dell’indagine che ha visto scattare questa mattina delle ... secondopianonews.it scrive

Frode al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae): Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo - La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, è in stato di fermo nell’ambito ... Segnala gazzettadelsud.it

Federica Mogherini fermata in Belgio: si indaga su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi europei - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri è in stato di fermo. Scrive ilfoglio.it

In stato di fermo Federica Mogherini - Decisione in seguito all'inchiesta per frode che ha coinvolto il Collegio d'Europa, di cui l'ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica ... Scrive huffingtonpost.it

Federica Mogherini fermata a Bruxelles. «Sospetta frode sulla formazione dei diplomatici» - Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone ... Scrive msn.com