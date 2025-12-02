Leviatano al Teatro 7OFF

Romatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leviatano torna a Roma nella con quattro nuove repliche. Chitarre accese, stupidità ai massimi livelli e un tuffo negli anni ’90 vi aspettano al Teatro 7OFF.Uno spettacolo da vedere, ascoltare e ballare. Una storia incredibile che mischia realtà e finzione, un tuffo negli anni '90 che ci porterà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Leviatano", spettacolo al Teatro Altrove Studio - Nel 1995 la polizia di Pittsburgh, Pennsylvania, si presenta a casa di McArthur Wheeler per arrestarlo: McArthur Wheeler, 44 anni, incensurato – un metro e sessantotto per 128 chili – è stato ... Secondo romatoday.it

