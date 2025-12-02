Leucemie ad alto rischio | a una dottoranda dell’Università di Parma una borsa di ricerca della Fondazione Veronesi

Parmatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Umberto Veronesi ha selezionato un progetto presentato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dellUniversità di Parma tra i vincitori delle Clinical Post Doctoral Fellowship 2026, borse di ricerca rivolte a giovani mediche e medici impegnati nella ricerca clinica e traslazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

