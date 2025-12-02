Leucemie ad alto rischio | a una dottoranda dell’Università di Parma una borsa di ricerca della Fondazione Veronesi
La Fondazione Umberto Veronesi ha selezionato un progetto presentato dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma tra i vincitori delle Clinical Post Doctoral Fellowship 2026, borse di ricerca rivolte a giovani mediche e medici impegnati nella ricerca clinica e traslazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Venerdì 28 quattro dei nostri gruppi musicali torneranno sul palco del teatro comunale di Gries per ASPETTANDO LE STELLE, concerto realizzato in collaborazione con AIL Alto Adige - Südtirol ODV (Associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma). - facebook.com Vai su Facebook
Leucemia linfatica cronica, dati positivi per i pazienti ad alto rischio - La leucemia linfatica cronica, il tumore del sangue più frequente tra gli adulti, non è uguale per tutti i pazienti. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it
Leucemia linfatica cronica, nuovi risultati positivi da studio Sequoia - Nei diversi tipi di pazienti con leucemia linfatica cronica (Cll), compreso lo stato di mutazione ad alto rischio, zanubrutinib ha dimostrato un'efficacia potente e ... Da notizie.tiscali.it