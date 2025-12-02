Lettura animata | un pomeriggio educativo con Africa Mission

Venerdì 12 dicembre alle ore 17 la sede di Piacenza di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, in via Martelli 6, si illumina grazie a una nuova iniziativa educativa e culturale: la "Lettura animata" rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni e proposta dalle insegnanti Jessica Magno e Chiara. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti simili trattati di recente

“Il piccolo Babbo Natale” lettura animata e laboratorio a tema! presso la biblioteca comunale Venerdì 19 dicembre ore 16.00 16 allora ti lascio due descrizioni calendario #comunedialbanosa #albanosa #albanosantalessandro #biblioteca #natale #ap - facebook.com Vai su Facebook

Meldola, pomeriggio al parco tra letture e percorsi cinofili - Nei giorni scorsi al parco dell’Istituzione ai Servizi Sociali ‘Davide Drudi’ di Meldola, l’associazione ‘Nonno Banter 57 – Giochi di Strada’ ha proposto un pomeriggio di letture con laboratorio e un ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ben-Essere e Lettura in Natura: un pomeriggio tra cultura e rigenerazione al parco di Pratolino - Firenze, 2 settembre 2025 – Un pomeriggio in cui natura, cultura e benessere si incontrano: domenica 7 settembre alle 17, il parco Mediceo di Pratolino ospiterà l’appuntamento “Ben- Come scrive lanazione.it

Pomeriggio con la lettura - Tante le iniziative che vengono proposte in biblioteca per cercare di attirare soprattutto i giovani lettori e appassionarli alla lettura. Lo riporta ilrestodelcarlino.it