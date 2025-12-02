L’etica in McLaren tra Norris e Piastri si sta trasformando in stupidità e rischia di far vincere Verstappen Times
La McLaren ha superato il limite della stupidità — è ora di dare la priorità a Norris rispetto a Piastri. Il Times non ammette più distrazioni nel suo editoriale. Il rischio è grosso. Nel dominio del 2025 del Team di Woking il rischio è quello di veder soffiato al britannico il mondiale di Formula1 e consegnare a Verstappen il quinto mondiale a causa delle guerre interne del team. L’impegno verso le “regole papaya” è ammirevole, ma in uno sport dove i margini fanno la differenza, permettere a Max Verstappen anche solo di annusare il titolo è ridicolo. C’è una linea sottile tra coraggio e stupidità, la McLaren la sta superando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
