Les Amis Charity Market edizione da record | 15.360 euro destinati alla ricerca sul tumore al pancreas
Bilancio da record per l’edizione 2025 del “Les Amis Charity Market”, il mercatino solidale promosso dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini ETS e ospitato il 29 e 30 novembre negli spazi di Palazzo Ischitella, alla Riviera di Chiaia. In sole due giornate sono stati raccolti 15.360 euro destinati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
