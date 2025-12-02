L’era dell’elettricità secondo l’Iea | tra nuove vulnerabilità e competizione globale

di Ivan Manzo, Comitato . Presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato su sito ASviS del 26 novembre 2025 Nel nuovo World Energy Outlook 2025 (Weo), l’Agenzia internazionale dell’energia ( Iea ) mette in evidenza come sicurezza energetica, geopolitica e trasformazione tecnologica si stiano intrecciando in modo inedito. È la prima volta, ricorda l’Iea, che le tensioni legate all’energia coinvolgono un ventaglio così ampio di combustibili, infrastrutture e tecnologie. Una condizione che riporta alla memoria lo shock petrolifero del 1973, ma con implicazioni molto più profonde per l’economia mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it