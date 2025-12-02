Una volta la definizione di “poltronissimo” se la beccavano i grandi manager di Stato che saltellavano da un incarico all’altro spesso senza mollare quello precedente. Oggi, invece, c’è un politico a destare scandalo in Campania, e, udite udite, è un “compagno” di sinistra, che detiene contemporaneamente tre poltrone: consigliere comunale, consigliere metropolitano e da qualche giornio anche consigliere regionale. Si chiama Rosario Andreozzi ed è candidato alle ultime regionali in Campania con Alleanza Verdi-Sinistra. Da rappresentante dei disoccupati di Scampia, il 60enne napoletano è diventato tre volte consigliere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’era del Fico “rosso” inizia con un consigliere di sinistra che fa il “triplete” di poltrone. E non vuole mollarle