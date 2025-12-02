Lepre italica la specie endemica rara torna nel Parco del Partenio
Tempo di lettura: 2 minuti La Lepre italica è una specie endemica dell’Appennino centro-meridionale e della Sicilia che in Campania risulta estinta con la sola eccezione del territorio del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La Regione Campania ha avviato nel 2014 un programma di riproduzione in ambiente controllato nell’area faunistica presso la Foresta Demaniale Cereta Cognole nel comune di Montesano sulla Marcellana, dove sono stato immessi individui provenienti dal Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dalla Calabria. Trascorso il tempo necessario per ottenere un numero adeguato di individui riproduttori, le prime coppie sono state liberate nel 2020 in una zona della Foresta dove la specie era assente, seguite da altri interventi negli anni successivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
