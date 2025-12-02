Leoni azzannano adolescente in zoo brasiliano aggiornamento sulle condizioni dell’animale
Incidente al Parque Zoobotânico Arruda Câmara: pagina di tristezza e gestione della sicurezza. Un episodio tragico si è verificato presso il Parque Zoobotânico Arruda Câmara di João Pessoa, in Brasile, portando alla perdita di una vita umana e sollevando importanti questioni sulla sicurezza negli ambienti zoologici. Un giovane di 19 anni ha tentato di entrare nell’area dei leoni, con conseguenze drammatiche per lo stesso e per il nostro rispetto di norme e controlli nelle strutture di approfondimento faunistico. Dettagli dell’incidente e risposta della struttura. Il 30 novembre, Gerson de Melo Machado ha superato una recinzione di circa 20 piedi (circa 6 metri) per accedere all’area riservata ai grandi felini. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
