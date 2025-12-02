L’immagine più bella della giornata è il corteo di 15mila ragazzi che urlano, ballano, piangono mentre il Pontefice passa a Bkerké. Vengono anche da Siria e Iraq: Paesi che sanno cos’è la guerra meglio di chiunque altro, e cosa significa incontrare qualcuno che almeno prova a spegnerla. Leone XIV passa lento sulla papamobile e loro si attaccano a lui quasi come chi vede ossigeno dopo una lunga apnea. L’arrivo del Papa è una festa, sì, ma esprime anche il dolore di una città ferita, forse a morte: Beirut non si illude più, martoriata da anni di guerre, pandemia, default dello Stato. Per una sera, comunque, il Libano ha tolto la benda dal volto e ha guardato in faccia un Pontefice in veste di “medico” che cerca di curare il malato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV a Beirut: una missione diplomatica decisiva che rafforza la pace nel Mediterraneo