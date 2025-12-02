Leonardo Fornaroli e Kimi Antonelli in Formula1 l’Italia c’è manca solo la Ferrari
Gli italiani non bussano più alla Formula1: la stanno sfondando. E dopo Kimi Antonelli che in Mercedes sta conquistando il proprio ruolo Gran Premio dopo Gran Premio, ecco Leonardo Fornaroli che ha vinto capace di vincere due titoli consecutivi in F3 e F2 con un percorso di crescita metodico e senza clamori. Il suo ingresso nel programma giovani McLaren lo avvicina concretamente alla Formula 1, aprendo un nuovo capitolo della scuola italiana del motorsport. L’Italia c’è. La Ferrari non ancora. Chi è Leonardo Fornaroli. Leonardo Fornaroli è molto più della somma dei suoi risultati: è un personaggio in crescita lineare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
