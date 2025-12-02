Leonardo Elicotteri il programma Crescere Insieme arriva in Liguria e punta a riportare in Italia oltre 1 miliardo di euro di forniture per il settore elicotteristico
L'azienda ha coinvolto dieci regioni Italiane per sviluppare una filiera nazionale di fornitori per elicotteri civili, valorizzando le eccellenze del nostro Paese e riducendo la dipendenza dalla supply chain estera Il programma "Crescere Insieme" del gruppo Leonardo, che punta a riportare in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scontri tra manifestanti e polizia sono avvenuti davanti alla divisione elicotteri della Leonardo presso l'aeroporto di Venezia. Una volta giunti davanti alla sede, i manifestanti in corteo per lo sciopero generale hanno provato ad avanzare verso i cancelli incontr - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo con “Crescere insieme” chiama le imprese per la produzione di elicotteri civili - Fa tappa in Liguria "Crescere Insieme", il programma con cui Leonardo punta a sviluppare una filiera nazionale dedicata agli elicotteri civili che ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Leonardo porta in Liguria “Crescere Insieme”: nasce la nuova filiera nazionale degli elicotteri - Leonardo porta in Liguria il programma "Crescere Insieme" per coinvolgere le imprese locali nella nuova filiera nazionale degli elicotteri civili. telenord.it scrive
Leonardo Elicotteri, nuovi accordi per la filiera made in Italy - Sbarca in Liguria, decima regione italiana a essere coinvolta, il programma Crescere insieme del gruppo Leonardo, progetto con cui l’azienda punta a incrementare e sviluppare una filiera nazionale di ... Si legge su msn.com
IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: «LEONARDO ELICOTTERI, NUOVI ACCORDI PER LA FILIERA MADE IN ITALY» - Sbarca in Liguria, decima regione italiana a essere coinvolta, il programma Crescere insieme del gruppo Leonardo, progetto con cui l’azienda punta a ... Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it
Leonardo e le Pmi Fvg verso nuove opportunità di lavoro - "Ogni anno la divisione Elicotteri acquista forniture per circa 3 miliardi, di cui oltre il 60% da fornitori internazionali. Come scrive ansa.it
Leonardo, a Brindisi la prima base al Sud per la manutenzione degli elicotteri - La nuova “service station” inaugurata oggi a Brindisi sarà la prima base di manutenzione per elicotteri di Leonardo al sud Italia. Si legge su quotidianodipuglia.it