Con la ripresa del traffico aereo e l’avvio delle normative italiane sulla mobilità aerea avanzata, l’Enac è impegnata a gestire una fase di rapida trasformazione del settore. Pierluigi Di Palma, presidente dell’ente, ha raccontato ad Airpress come l’Italia stia lavorando sulla capacità aeroportuale, sull’integrazione di droni e aerotaxi e sui progetti digitali che riguarderanno i servizi del futuro. Con il traffico passeggeri in forte ripresa e la pressione verso una maggiore sostenibilità, quali azioni concrete sta intraprendendo Enac per garantire sicurezza ed efficienza, ad esempio sul fronte della gestione degli aeroporti e della regolazione dei voli? La sicurezza è il cardine del trasporto aereo e tutte le nostre attività si sviluppano a partire da questo principio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Enac aggiorna la strategia dei cieli italiani. Di Palma spiega come