Lello Analfino torna con Zero Stress | un inno al viaggio dei migranti

È disponibile da oggi “Zero Stress”, il nuovo singolo di Lello Analfino accompagnato da un videoclip che segna il ritorno dell’artista con un brano dal tono ironico e profondamente umano. Una canzone che diventa un inno al popolo migrante, a chi lascia la propria terra per necessità o per scelta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zero Stress - il Nuovo Singolo di Lello Analfino Con la sua T-Orkestar sforna un altro singolo tutto da ballare e cantare! Tra brindisi “miracolosi”, sguardi complici e quella sacra ironia tutta nostrana che caratterizza lo stile di Lello dai Tinturia a oggi, il nuov - facebook.com Vai su Facebook

Lello Analfino torna con “Zero Stress”: un inno al viaggio dei migranti - Annunciato anche un tour nei club con cinque date tra Roma, Milano, Bologna, Pisa e Torino ... agrigentonotizie.it scrive

Il siciliano Lello Analfino in concerto a Roma - Dopo i sold out a Genova, Torino, Milano, Pisa, Firenze e Bologna, il 29 maggio il tour “Testa e Cuore” di Lello Analfino fa l’ultima tappa all’Alcaraz Garden di Roma, in cui presenterà, tra gli altri ... Da romatoday.it

Lello Analfino e i Tinturia a #Italia5Stelle il 17 e 18 ottobre - Lello Analfino e i Tinturia con questo video appello confermano la loro presenza a Italia 5 Stelle a Imola il 17 e 18 ottobre. Da beppegrillo.it