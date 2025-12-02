Lei la boss dello spaccio aveva giurato di cambiare vita pur di evitare il carcere duro | arrestata di nuovo
Nonostante una condanna per accuse pesantissime – associazione a delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio – il Magistrato le ha aperto le porte del carcere di Spoleto per scontare gli ultimi anni di pena fuori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
MAFIA GARGANICA/ II PENTITO VIESTANO TROIANO «HO CHIUSO CON QUESTA VITA». LE PRIME DEPOSIZIONI AL PROCESSO AI 42 INDAGATI ACCUSATI DI MAFIA, TRAFFICO E SPACCIO DI DROGA, ESTORSIONI, RAPINE E ARMI Il blitz «mari e mo - facebook.com Vai su Facebook