LEGO | Rivelati i nuovi set Star Wars in arrivo dal 1° gennaio 2026!

Sei pronto a espandere la tua collezione? LEGO® ha svelato ufficialmente tre entusiasmanti nuovi set LEGO Star Wars in arrivo il 1° gennaio 2026. Questi modelli da esposizione (con un’eccezione giocabile) sono destinati a diventare pezzi da collezione imperdibili per gli appassionati della saga. Ecco un’analisi dettagliata dei set, con i numeri ufficiali, i prezzi e le caratteristiche principali, ottimizzata per chi cerca le novità LEGO 2026 e i migliori set Star Wars da collezione. 1. LEGO® 75440 AT-AT (Battaglia di Hoth). Dettaglio Valore Parola Chiave Correlata Nome AT-AT LEGO AT-AT Prezzo 64,99 € Prezzo LEGO AT-AT Pezzi 525 Set da 525 pezzi Il nuovo LEGO 75440 AT-AT è un modello da esposizione compatto e dettagliato, ideale per ricreare l’iconica Battaglia di Hoth da L’Impero colpisce ancora. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - LEGO: Rivelati i nuovi set Star Wars in arrivo dal 1° gennaio 2026!

