Lego crea il set della casa creel di stranger things ispirato alla stagione finale

Il celebre produttore di mattoncini LEGO ha annunciato il lancio di un nuovo set dedicato alla serie di successo Stranger Things. Questa novità rappresenta una ricostruzione dettagliata della famosa Creel House, composta da 2.593 pezzi. La creazione si collega alla quinta stagione della serie, uscita con la prima parte, offrendo ai fan un’occasione unica di possedere un pezzo di Hawkins in versione LEGO. Il set è stato sviluppato in collaborazione con Netflix e i Duffer Brothers, puntando a riprodurre fedelmente uno dei luoghi più inquietanti del racconto. descrizione e caratteristiche della creel house in LEGO. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lego crea il set della casa creel di stranger things ispirato alla stagione finale

