Legnano rapina al supermercato | colpiti al volto con una tenaglia il direttore del negozio e un anziano intervenuto per difendere una vigilante

Legnano (Milano) – Fermati dal direttore del supermercato e da un’addetta alla sicurezza mentre cercavano di allontanarsi dopo aver sottratto merce dagli scaffali, hanno reagito con violenza e uno dei due ha colpito al viso con una tenaglia lo stesso direttore e un 82enne intervenuto per difendere la donna: arrestati per rapina aggravata e lesioni dai carabinieri, i due rapinatori verranno giudicati oggi per direttissima. Il colpo in viale Sabotino. L’episodio ha avuto come teatro, nella mattinata di ieri, il supermercato Esselunga di viale Sabotino: qui due soggetti di 19 e 23 anni, il secondo dei quali con precedenti, sono stati notati dal servizio di sicurezza mentre, passando tra le corsie del supermercato, prelevavano quattro smartwatch e numerose confezioni di formaggio per poi nascondere la merce negli zaini e provare a eludere i controlli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, rapina al supermercato: colpiti al volto con una tenaglia il direttore del negozio e un anziano intervenuto per difendere una vigilante

News recenti che potrebbero piacerti

Un ladro è stato fermato dal personale del negozio, l'altro rintracciato poco dopo in stazione #Legnano #rapina #supermercato #Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Legnano, rapina al supermercato: colpito al volto con una tenaglia il direttore del negozio e un anziano intervenuto per difendere una vigilante - I banditi di 19 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo la razzia di orologi e cibo e la colluttazione: il coraggioso 82enne era andato in soccorso di un’addetta alla sicurezza ... Si legge su msn.com

Legnano come il Bronx, rapina in un supermercato - Legnano – La tranquillità del quartiere e, più in generale, la percezione di sicurezza in città vengono nuovamente messe alla prova. Segnala sportlegnano.it

Tentata rapina all’Esselunga dell’Oltrestazione: 82enne di Legnano difende l’addetta alla sicurezza - L’uomo, quando ha visto il balordo agire con in mano una tenaglia, ha reagito mettendosi davanti alla lavoratrice che, con il direttore dell’attività, stava cercando di bloccare il ladro ... Lo riporta legnanonews.com