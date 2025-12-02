Legge sul consenso | cinque film da vedere per capire meglio il tema

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cinema è lo strumento di immedesimazione per eccellenza. Per questo proponiamo cinque film per capire meglio la cosiddetta “legge sul consenso”, in discussione al Senato. Perché, mai come in questo caso, è opportuno immedesimarsi nel punto di vista altrui per riuscire a farsi un'opinione. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

