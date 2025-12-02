Legato mani e piedi davanti al campo rom giallo sul sequestro | cosa ha raccontato

Seminudo sul ciglio della strada, legato con mani e piedi stretti da fascette da elettricista. E' la scena che si è presentata agli agenti della polizia locale di Roma Capitale nelle prime ore della notte in via Salviati, nell'area est della Capitale, in prossimità del campo nomadi. Intorno alle quattro del mattino, un ragazzo dell'apparente età di 18 anni, di origine serbo-bosniaca e assegnatario di un alloggio popolare nella zona Tiburtina, è stato trovato seminudo, scalzo e legato dalle mani ai piedi. Saltellava sul ciglio della strada, cercando disperatamente di allontanarsi dal vicino campo nomadi dove, secondo il suo racconto, sarebbe stato trattenuto contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Legato mani e piedi davanti al campo rom, giallo sul sequestro: cosa ha raccontato

