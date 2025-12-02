Legami sorrisi e appunti attorno al tavolo dei negoziati al Cremlino

Ilfoglio.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin ha accolto l’inviato speciale americano, Steve Witkoff, al Cremlino con qualche ora di ritardo. Lo ha invitato a sedersi attorno al tavolo che Witkoff aveva già visto in un incontro. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

legami sorrisi e appunti attorno al tavolo dei negoziati al cremlino

© Ilfoglio.it - Legami, sorrisi e appunti attorno al tavolo dei negoziati al Cremlino

Altri contenuti sullo stesso argomento

legami sorrisi appunti attornoLegami, sorrisi e appunti attorno al tavolo dei negoziati al Cremlino - I segnali di Putin prima dell’incontro con gli americani: la mimetica, le minacce, la passeggiata per Mosca di Kushner e Witkoff ... Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Legami Sorrisi Appunti Attorno