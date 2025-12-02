Lega Calcio Serie A e Puma ecco il pallone ufficiale della Supercoppa Italiana
È una special edition di Puma Orbita. Verrà lanciato nella manifestazione che quest'anno si svolgerà dal 18 al 21 dicembre, con Napoli, Milan, Bologna e Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Al Galà del Calcio arriva la stoccata del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a DAZN Fabio Caressa in imbarazzo: “Non è elegante parlarne qui” - facebook.com Vai su Facebook
Busto, presidente della Lega Calcio Serie A: “Futuro San Siro per Olimpiadi estive? Sì, ma non per l’atletica” #in evidenza Vai su X
Lega Calcio Serie A e Puma, ecco il pallone ufficiale della Supercoppa Italiana - Verrà lanciato nella manifestazione che quest'anno si svolgerà dal 18 al 21 dicembre, con Napoli, Milan, Bologna e Inter ... Segnala msn.com
FOTO - Supercoppa, presentato il pallone special edition di Puma Orbita: "Celebra l’eccellenza sportiva dei quattro club partecipanti" - PUMA e Lega Calcio Serie A presentano oggi la special edition di PUMA Orbita, il pallone ufficiale realizzato appositamente per la 38esima edizione della EA ... Da msn.com
Il pallone Orbita Gold per la EA Sports FC Supercup 2025/26 - Puma e Lega Serie A svelano il pallone Orbita Gold per la Supercup 2025/26. Come scrive calciomagazine.net
Supercoppa in Arabia, la Lega Serie A presenta il pallone colorway Gold - Il pallone è stato realizzato per la 38esima edizione del trofeo che si giocherà a Riyadh con la formula delle final four ... Lo riporta msn.com
C’è il pallone arancione, ma manca la neve: e non tutti riescono a vederlo - Non tutti infatti hanno facilità nel vederlo sul verde del prato ... Lo riporta repubblica.it
Ecco il nuovo pallone della Serie A per l'inverno. Il comunicato di PUMA e Lega Calcio - Vis per la stagione invernale della Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, e competizioni Primavera 1 ... Segnala tuttomercatoweb.com