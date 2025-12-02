Lega Calcio Serie A e Puma ecco il pallone ufficiale della Supercoppa Italiana

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una special edition di Puma Orbita. Verrà lanciato nella manifestazione che quest'anno si svolgerà dal 18 al 21 dicembre, con Napoli, Milan, Bologna e Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lega calcio serie a e puma ecco il pallone ufficiale della supercoppa italiana

© Gazzetta.it - Lega Calcio Serie A e Puma, ecco il pallone ufficiale della Supercoppa Italiana

Scopri altri approfondimenti

Lega Calcio Serie A e Puma, ecco il pallone ufficiale della Supercoppa Italiana - Verrà lanciato nella manifestazione che quest'anno si svolgerà dal 18 al 21 dicembre, con Napoli, Milan, Bologna e Inter ... Segnala msn.com

lega calcio serie pumaFOTO - Supercoppa, presentato il pallone special edition di Puma Orbita: "Celebra l’eccellenza sportiva dei quattro club partecipanti" - PUMA e Lega Calcio Serie A presentano oggi la special edition di PUMA Orbita, il pallone ufficiale realizzato appositamente per la 38esima edizione della EA ... Da msn.com

lega calcio serie pumaIl pallone Orbita Gold per la EA Sports FC Supercup 2025/26 - Puma e Lega Serie A svelano il pallone Orbita Gold per la Supercup 2025/26. Come scrive calciomagazine.net

lega calcio serie pumaSupercoppa in Arabia, la Lega Serie A presenta il pallone colorway Gold - Il pallone è stato realizzato per la 38esima edizione del trofeo che si giocherà a Riyadh con la formula delle final four ... Lo riporta msn.com

lega calcio serie pumaC’è il pallone arancione, ma manca la neve: e non tutti riescono a vederlo - Non tutti infatti hanno facilità nel vederlo sul verde del prato ... Lo riporta repubblica.it

Ecco il nuovo pallone della Serie A per l'inverno. Il comunicato di PUMA e Lega Calcio - Vis per la stagione invernale della Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, e competizioni Primavera 1 ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lega Calcio Serie Puma