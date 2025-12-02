Lega a Frosinone il nuovo segretario cittadino è Dino Iannarilli
La Lega riorganizza la propria presenza sul territorio e a Frosinone arriva la conferma ufficiale: Dino Iannarilli è il nuovo segretario cittadino del partito. L’investitura è arrivata nel corso del confronto politico tenuto ieri sera al ristorante Memmina, dove si è riunito il coordinamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
FROSINONE CITTÀ - DINO IANNARILLI COORDINATORE LEGA Grazie al Sottosegretario della Lega @durigonclaudio , al Segretario Regionale della Lega @davidebordoni_ , al Senatore @andrea_paganella, al Deputato @ottaviani_nicola, all’On. @m - facebook.com Vai su Facebook
Coordinamento Lega Frosinone. Abbiamo discusso e approvato i seguenti punti: - Azioni da mettere in campo per la ZLS e ZES per il Lazio Meridionale. - Costituzione Coordinamenti Comunali - ?Programmazione attività da mettere in campo fino al 31/12/2 Vai su X
