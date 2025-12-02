Leeds-Chelsea | formazioni statistiche e anteprime
2025-12-02 15:38:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita di Leeds-Chelsea. Mercoledì il Chelsea si dirigerà a Elland Road cercando di estendere un ottimo periodo di forma sotto la guida di Enzo Maresca, che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria competitiva sul Leeds. Gli ospiti arrivano dopo un pareggio molto combattuto contro l’Arsenal in Premier League, mentre il Leeds è rimasto a mani vuote nonostante abbia spinto fino in fondo il Manchester City in una sconfitta per 3-2. Il Chelsea ha eguagliato l’intensità dell’Arsenal durante l’incontro di domenica allo Stamford Bridge, anche dopo l’espulsione di Moises Caicedo prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Non tutti ricordano che l'ex centrocampista di Leeds e Chelsea Vinnie Jones ha vestito i panni di Fenomeno in X-Men 3. Un'interpretazione poco memorabile per via del montaggio che gli ha tagliato metà delle scene. Comprensibile che Vinnie non l’abbia pre - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Leeds vs Chelsea – 3 Dicembre 2025 - Alla vigilia della sfida di Premier League tra Leeds e Chelsea, in programma il 3 Dicembre 2025 alle 21:15 presso l’Elland Road, l’attesa è alta. Lo riporta news-sports.it
Pronostico Leeds-Chelsea: colpo esterno contro una squadra in crisi - Chelsea è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: tv, formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it
Milan: Pulisic salta Leeds e Chelsea, attesa per l'esordio di Modric e Jashari - Il Milan volerà oggi per Dublino dove prenderà alla penultima amichevole stagionale in programma contro il Leeds. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Probabili formazioni Chelsea Psg/ Quote: chi gioca la finale? (Mondiale per Club 2025, oggi 13 luglio) - Probabili formazioni Chelsea Psg: quote, moduli e titolari per Maresca e Luis Enrique nella finale del Mondiale per Club 2025 (oggi 13 luglio) Con le probabili formazioni Chelsea Psg ci immergiamo ... Secondo ilsussidiario.net