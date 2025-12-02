Lecce Adagio - dal Barocco al mare | alla libreria Liberrima il libro di Pierpaolo Lala

LECCE - Martedì 2 dicembre (ore 18 ingresso libero info 0832 242626) alla Libreria Liberrima di Lecce prosegue il tour di presentazione di "Lecce Adagio - dal Barocco al mare" di Pierpaolo Lala, decimo libro della collana gli adagi di Enrico Damiani Editore, curata da Teresa Monestiroli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

