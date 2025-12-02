Leavit portavoce Casa Bianca attacca NYT | Lei è la stessa che diceva Biden sta bene – Il video
(Agenzia Vista) Washington DC, 02 dicembre 2025 "Prima di lasciarvi andare vi prendo una storia falsa pubblicata dal New York Times. È stato preso 13 del programma quotidiano del Presidente ed è stato scritto che fa meno di quanto faceva nel suo primo mandato. È falso. È sfortunato che la storia sia stata scritta dalla stessa agenzia e dalla stessa giornalista che scrisse di Trump e del suo inciampo dall’Air Force One. State scherzando? Lavora ogni singolo giorno, è il Presidente più accessibile di tutti e tiene riunioni 24 ore su 24. In un altro si scrive che Biden abbia superato la sua prima visita medica presidenziale e che stia bene. 🔗 Leggi su Open.online
