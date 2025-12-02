Il Milan, insieme al Napoli, si trova in testa alla classifica e inizia a godersi sempre di più il suo nuovo centravanti. Rafael Leão conferma il trend positivo di Massimiliano Allegri. Per il mister livornese non esistono problemi di adattamento dei ruoli. Anzi, è qualcosa che gli riesce più che bene. Leão centravanti: funziona. Il lavoro di Allegri sta dando i suoi frutti. Meno pressioni, più esperimenti. È arrivato il momento di dire che questa squadra ha giocatori forti? Le risposte arriveranno nei prossimi mesi, ma una certezza c’è: Rafael Leão centravanti funziona. Eccome. Il portoghese in nove partite giocate ha messo a segno 5 gol e un assist. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Leão davanti funziona! Allegri ci è riuscito?