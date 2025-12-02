’Le vite dei cesenati’ tra concerti e storie
Dicembre si apre con due giornate all’insegna della riscoperta dei cesenati ‘dimenticati’ (ma non da tutti). Venerdì alle 15:30 al cinema Eliseo andrà in scena il concerto dedicato a Giuseppe Biffi, compositore cesenate del XVI secolo, con ingresso gratuito. Nel corso del pomeriggio saranno riprodotte alcune sue composizioni eseguite dall’ Ensemble Fortuna Reditus: vero e proprio evento musicale reso possibile per le ricerche d’archivio del musicologo Franco Dell’Amore e la trascrizione in notazione moderna da parte del liutista bolognese Roberto Cascio. La biografia di Giuseppe Biffi è, tra l’altro, contenuta all’interno del volume XIX de ‘ Le Vite dei cesenati ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
