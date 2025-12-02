Le urla il bimbo portato via senza scarpe | l’orrore dietro al nuovo caso di famiglia nel bosco

Il dibattito sulla giustezza e liceità dell’educazione parentale e delle scelte di vita alternative, scaturito dal caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti), composta da Nathan, Catherine e i loro tre bambini, si arricchisce di una nuova e complessa vicenda. Mentre l’opinione pubblica continua a interrogarsi sulle condizioni igieniche, l’istruzione e la gestione di quel primo caso — tra slogan politici, critiche e lodi — emerge una storia simile, sebbene meno mediatizzata, avvenuta in Toscana. A Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, due bambini di quattro e otto anni sono stati allontanati dai genitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

