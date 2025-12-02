Le serie tv da non perdere a dicembre 2025 | tra scontri di potere legami fragili e note immortali
È un dicembre vario ma (sulla carta) non così imperdibile quello seriale. Si passa dal western al thriller, con un tocco comedy e un po’ di dramma. E si finisce in musica, rigorosamente classica. The Abandons (Netflix, 4 dicembre): serie di genere western ambientata nella Washington del 1854 in cui Lena Headey e Gillian Anderson interpretano due donne rivali, esponenti di due famiglie diametralmente opposte. Lo scontro è quello tra ricchi e poveri, tra contesti dove predominano i vincoli di sangue e ambiti dove ciò che importa la lealtà. Oggetto del contendere: la conquista di una terra che nasconde una miniera d’argento che porterà due mondi a scontrarsi l’uno contro l’altro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Da Fallout a Percy Jackson: cinque serie tv da non perdere a dicembre ilsole24ore.com/art/da-fallout… Vai su X
Acclamata dalla critica: è la serie da non perdere! #AllHerFault è ora disponibile su Sky. - facebook.com Vai su Facebook
Le serie tv da non perdere a dicembre 2025: tra scontri di potere, legami fragili e note immortali - Dal western di The Abandons all'adattamento in salsa legal thriller del romanzo di Grisham, fino al nuovo racconto di Ficarra e Picone con Sicilia Express. ilfoglio.it scrive
Serie TV dicembre 2025: tutte le uscite da non perdere in streaming - Scopri le nuove serie TV in uscita a dicembre 2025 su Netflix, Prime Video, Disney+ e altre piattaforme. Da nostrofiglio.it
Da Fallout a Percy Jackson: cinque serie tv da non perdere a dicembre - Sfogliando nell’offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare ... Da ilsole24ore.com
Le serie tv da guardare a dicembre - Tornano anche Emily in Paris e Percy Jackson ma ci sono anche novità come Amadeus, The Rainmaker e Intervista col vampiro ... Come scrive wired.it
Serie TV, cosa vedere a dicembre 2025: i migliori titoli in uscita sulle principali piattaforme - Cosa vedere durante le feste e non solo con le principali piattaforme streaming: i migliori titoli del mese. Si legge su badtaste.it
Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2025 - Da non perdere a dicembre in streaming su Netflix le comedy natalizie Sicilia Express e Man Vs Baby, la quinta stagione di Emily in Paris e The Abandons, la nuova serie tv dell'ideatore di Sons of Ana ... Come scrive comingsoon.it