Le serie tv da non perdere a dicembre 2025 | tra scontri di potere legami fragili e note immortali

È un dicembre vario ma (sulla carta) non così imperdibile quello seriale. Si passa dal western al thriller, con un tocco comedy e un po’ di dramma. E si finisce in musica, rigorosamente classica. The Abandons (Netflix, 4 dicembre): serie di genere western ambientata nella Washington del 1854 in cui Lena Headey e Gillian Anderson interpretano due donne rivali, esponenti di due famiglie diametralmente opposte. Lo scontro è quello tra ricchi e poveri, tra contesti dove predominano i vincoli di sangue e ambiti dove ciò che importa la lealtà. Oggetto del contendere: la conquista di una terra che nasconde una miniera d’argento che porterà due mondi a scontrarsi l’uno contro l’altro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

