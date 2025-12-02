Le sculture di Vito Pancella in mostra
Il prossimo 5 dicembre si terrà l’inaugurazione della mostra “Vito Pancella: dare vita alla materia”, a ottant’anni dalla nascita e vent’anni dalla scomparsa dello scultore abruzzese (Lanciano, 1945 – 2005). L’esposizione sarà allestita a Maison des Arts, promossa da fondazione Pescarabruzzo.Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
