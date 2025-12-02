Le rivelazioni del pentito catanese Scarface che possono decapitare la supermafia

C'è un processo che si sta svolgendo a Milano ma coinvolge anche Roma e Catania. Secondo le ricostruzioni fatte dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia, infatti, sarebbe stata siglata un'alleanza tra affiliati di Camorra, Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Nelle aule del tribunale, nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

'Ndrangheta a Milano, chiuse le indagini sull’omicidio Vivaldo: sei in carcere. Il ruolo dei Gallace di Guardavalle e le rivelazioni del pentito https://gazzettadelsud.it/?p=2136147 - facebook.com Vai su Facebook

Le rivelazioni del pentito catanese "Scarface" che possono decapitare la supermafia - È stata accolta la richiesta dell'antimafia di acquisire gli interrogatori del nuovo collaboratore di giustizia nel maxi procedimento 'Hydra'. Segnala cataniatoday.it

Inchiesta Hydra, il pentito “Scarface” Cerbo svela il patto tra mafie in Lombardia: “Un’alleanza esiste davvero” - A San Vittore, nell’aula bunker dove si celebra il maxi processo “Hydra”, è arrivata una testimonianza destinata a cambiare le carte in tavola. Da affaritaliani.it

“Corona è amico del boss”: parla il pentito Scarface - Lui la chiama “congregazione” o “unione”, per la Procura di Milano è il nuovo sistema mafioso lombardo, un consorzio cui partecipano i rappresentanti delle tre mafie: Cosa Nostra, ’ndrangheta e ... Secondo ilfattoquotidiano.it