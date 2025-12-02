Le Relazioni Difettose – Ma davvero mi piaceva quel fesso?

C ara Ester ti leggo sempre. Occupati di te stessa dici. Perché è vero, il mio passato è costellato di "ma davvero mi piaceva quel fesso"? E il tempo è l'unica cosa che vorresti chiedere indietro agli amori passati. Come dare una spiegazione spirituale alla fine di una relazione X Ma poi ricapita e ci si ricasca, senza chiederlo, quando meno te lo aspetti. Quando alla fine soli male non si sta. 37 io, 41 lui. Lui manco una convivenza all'attivo. Io alle spalle una storia lunga 11 anni di quelle che arrivi al ci sposiamo o ci lasciamo? E niente, decidiamo che ci sposiamo e nel mentre lui opziona la collega.

