Le ragazzine che rubano gli auricolari a un coetaneo poi picchiano i poliziotti Giravano con un tirapugni

Milanotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è accorto che qualcuno gli aveva rubato gli auricolari, ha attivato la ricerca con lo smartphone e li ha localizzati, facendoli suonare, all'interno dello zaino di una ragazza in zona Darsena. Violenta, però, la reazione della giovanissima e delle sue amiche: prima lo hanno minacciato, poi si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ragazzine rubano auricolari coetaneoLe ragazzine che rubano gli auricolari a un coetaneo, poi picchiano i poliziotti. Giravano con un tirapugni - Tre minorenni sono state arrestate dalla polizia in Darsena. Come scrive milanotoday.it

ragazzine rubano auricolari coetaneoBaby gang a Milano, gruppi di ragazzine rapinano coetanei: la polizia ferma 9 giovanissimi - Giovani che rapinano giovanissimi, minacciati con i cocci di una bottiglia e presi a calci e pugni soltanto per un paio di cuffiette o un giubbotto. Segnala msn.com

ragazzine rubano auricolari coetaneoRagazzini rapinati in strada a Milano, fermati nove giovanissimi - Nelle borse: un martelletto frangi vetro, un tirapugni in acciaio e una bottiglia di vodka ... Scrive msn.com

ragazzine rubano auricolari coetaneoAccerchiato da 10 ragazzi e rapinato (tra loro anche un 12enne): 15enne lasciato senza giubbotto - Cinque giovani sono stati rintracciati dalla polizia, tra loro c'è anche un 12enne (non imputabile). Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzine Rubano Auricolari Coetaneo