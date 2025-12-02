Le ragazzine che rubano gli auricolari a un coetaneo poi picchiano i poliziotti Giravano con un tirapugni
Si è accorto che qualcuno gli aveva rubato gli auricolari, ha attivato la ricerca con lo smartphone e li ha localizzati, facendoli suonare, all'interno dello zaino di una ragazza in zona Darsena. Violenta, però, la reazione della giovanissima e delle sue amiche: prima lo hanno minacciato, poi si.
