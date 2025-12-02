Le radiocronache delle gare di Coppa Italia in diretta e in esclusiva su Radio Tv Serie A

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinnovata la squadra dei talent ora composta da Cosmi, Filippo Galli, Brocchi, Pazzini, Iuliano, Bianchi, Apolloni, Galante, Pasacali, D'Ambrosio, Marchetti e Amoruso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

le radiocronache delle gare di coppa italia in diretta e in esclusiva su radio tv serie a

© Gazzetta.it - Le radiocronache delle gare di Coppa Italia in diretta e in esclusiva su Radio Tv Serie A

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le radiocronache delle gare di Coppa Italia in diretta e in esclusiva su Radio Tv Serie A - Rinnovata la squadra dei talent ora composta da Cosmi, Filippo Galli, Brocchi, Pazzini, Iuliano, Bianchi, Apolloni, Galante, Pasacali, D'Ambrosio, Marchetti e Amoruso ... Segnala msn.com

radiocronache gare coppa italiaCoppa Italia Serie C: nei quarti di finale il Ravenna ospiterà il Renate al Bruno Benelli - Sono stati effettuati i sorteggi per determinare chi giocherà in casa le gare dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Secondo corriereromagna.it

radiocronache gare coppa italiaGenoa, verso la coppa Italia, Natale rossoblù con i tifosi - In attesa della gara di Coppa Italia, ottavi a eliminazione diretta, mercoledì 3 dicembre a Bergamo con l’Atalanta, il Genoa si gode il momento di ripresa. Lo riporta rainews.it

Oggi in TV, dove vedere le gare di Europa League, Coppa Italia e Serie C - Per quanto riguarda la Coppa nazionale, sono tre le gare in programma: Parma- Da tuttomercatoweb.com

Coppa Italia: gare e arbitri del turno preliminare - Con il turno preliminare della 25^ edizione della Coppa Italia, in programma domenica 24 Agosto alle 16. Scrive corrieredellosport.it

Torino-Pisa: formazioni ufficiali, dove vederla in chiaro e orario della gara di Coppa Italia - A Torino va in scena la sfida tra i Granata di Marco Baroni e il Pisa di Alberto Gilardino. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Radiocronache Gare Coppa Italia