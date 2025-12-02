Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 2 dicembre 2025

Nuova giornata per i mercati europei. Attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, lunedì 1 dicembre, l’ultimo mese dell’anno si è aperto con Milano al -0,22%. L’indice Ftse Mib ha terminato a 43.259 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 2 dicembre 2025

