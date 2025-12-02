Le Pulizie Intensive fanno tappa in provincia | giovedì il nuovo appuntamento

A Casalserugo il 4 dicembre ritornano le “Pulizie Intensive”. Una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita che giovedì 4 dicembre coinvolgerà via Caravaggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

