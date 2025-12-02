Le pensioni delle 2026 avranno aumenti minimi e tasse che si mangiano tutto

Le pensioni cresceranno ancora, ma di pochissimo. Il decreto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale conferma per il 2026 un aumento dell’1,4 per cento, l’adeguamento automatico al costo della vita che ogni anno aggiorna le pensioni all’inflazione. Un meccanismo pensato per difendere il potere d’acquisto, ma che questa volta – come mostrano le simulazioni dello Spi-Cgil – si tradurrà in incrementi spesso impercettibili e in molti casi erosi dal fisco, fino a generare veri e propri paradossi. Secondo le simulazioni, gli aumenti saranno infatti di pochi euro. La pensione minima passerà da 616,67 a 619,79 euro: appena 3,12 euro in più. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le pensioni delle 2026 avranno aumenti minimi e tasse che si mangiano tutto

