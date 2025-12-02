Le parole sconcertanti di Francesca Albanese mostrano ciò che molti sindaci fingono di non vedere

C’è una lezione che i comuni italiani, soprattutto quelli amministrati da sindaci di sinistra, farebbero bene a imparare una volta per tutte: la cittadinanza onoraria non è un gesto poetico, è un atto politico. E quando si attribuisce a una figura pubblica, bisogna essere certi che quella figura rappresenti valori compatibili con la nostra democrazia. Perché altrimenti ci si ritrova, puntualmente, nella trappola: premiare chi poi usa quel riconoscimento per delegittimare istituzioni, stampa, pluralismo. Il caso di Francesca Albanese è, da questo punto di vista, paradigmatico. Per anni celebrata da molti amministratori locali come simbolo di una causa, quella palestinese, che suscita empatia e solidarietà spontanea, Albanese è stata adottata dalle città italiane come un vessillo progressista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le parole sconcertanti di Francesca Albanese mostrano ciò che molti sindaci fingono di non vedere

Leggi anche questi approfondimenti

La storia arriva dal campetto da basket in zona piazza Vesuvio, dove da anni una mamma lascia un girasole per il suo Alessandro, stroncato da un malore. Una mano ignota non solo ha buttato il fiore ma ha anche lasciato parole sconcertanti sul biglietto - facebook.com Vai su Facebook

#Ravezzani scandalizzato dalle parole di #Spalletti 'Comolli non avrà gradito' Vai su X

Attacco a La Stampa, le parole di Francesca Albanese e la nuova polemica: «Condanno l'aggressione, ma sia un monito per i giornalisti» - «Mi fanno orrore», dice Sensi (Pd), mentre il ministro Ciriani «è inconcepibile paventare che chi subisce un qualsiasi episodio violento se lo sia in qua ... msn.com scrive

'Condanno ma è un monito', bufera sulle parole di Albanese - "Condanno" l'irruzione a La Stampa, a Torino, "è necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione. Si legge su ansa.it

Albanese cavalca l'assalto a La Stampa: "Sia da monito ai giornalisti". Meloni: "Capovolge la realtà" - Con questa parole, dopo una giornata di polemiche, Francesca Albanese tenta di uscire dall’angolo. Come scrive iltempo.it

Assalto a La Stampa, Albanese: "Condanno ma sia monito". Meloni: "Giustificare è grave" - Bufera per le parole della relatrice speciale dell'Onu dopo il raid nella redazione del quotidiano Bufera per le parole di Francesca Albanese dopo gli atti di violenza compiuti ieri nella redazione de ... Riporta msn.com

Secondo Francesca Albanese l'occupazione della Stampa a Torino "è un monito". Meloni: "Parole gravissime" - Ma sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro", ha detto la relatrice Onu a margine della manifestazione dell'Usb. Da ilfoglio.it

Cara Francesca Albanese, la violenza contro La Stampa è un’intimidazione e i giornalisti non hanno bisogno di nessun “monito” - Ma la violenza non ammonisce: ecco perché la sua frase non regge ed è pericolosa ... Da famigliacristiana.it