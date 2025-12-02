Pozzi 7: vola sul finale prima su una potente conclusione di Ndoj poi su un tacco di Palazzino. Disimpegnato nel primo tempo. Salvato dalla traversa sul tiro di Oviszach Primasso 6,5: sempre sul pezzo. Compie ottime chiusure. Di Renzo 6,5: attento e preciso. Rende innocuo Gori Bove 6,5: prestazione magistrale in entrambe le fasi. In difesa non cede mai il fianco, in avanti si rende spesso importante. Ceccacci 6,5: nel primo tempo è molto propositivo. I suoi cross sono sempre insidiosi. Soffre Guiebre nella ripresa Paganini 6,5: una sua incornata nel primo tempo viene salvata sulla linea. Pucciarelli 6,5: recuperatore di palloni provetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Difesa "su di giri» con Pozzi decisivo. Berengo firma l’assist