Le pagelle Difesa su di giri con Pozzi decisivo Berengo firma l’assist
Pozzi 7: vola sul finale prima su una potente conclusione di Ndoj poi su un tacco di Palazzino. Disimpegnato nel primo tempo. Salvato dalla traversa sul tiro di Oviszach Primasso 6,5: sempre sul pezzo. Compie ottime chiusure. Di Renzo 6,5: attento e preciso. Rende innocuo Gori Bove 6,5: prestazione magistrale in entrambe le fasi. In difesa non cede mai il fianco, in avanti si rende spesso importante. Ceccacci 6,5: nel primo tempo è molto propositivo. I suoi cross sono sempre insidiosi. Soffre Guiebre nella ripresa Paganini 6,5: una sua incornata nel primo tempo viene salvata sulla linea. Pucciarelli 6,5: recuperatore di palloni provetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Le pagelle di #PisaInter 0-2: #Lautaro (7,5) si carica la squadra sulle spalle e decide con una doppietta! Bene la difesa con #Acerbi (6+) e le parate decisive di #Sommer (6,5), ma flop totale per #LuisHenrique (5). #Chivu la vince dalla panchina: impatto - facebook.com Vai su Facebook
Nel secondo tempo era una difesa a 4 o me lo sono sognato? | Pagelle Bodo Glimt Juventus 2-3 youtu.be/QX2nfqoO4Zc Vai su X
Le pagelle. Difesa "su di giri» con Pozzi decisivo. Berengo firma l’assist - ASCOLI: Vitale 6; Pagliai 6, Alagna 5,5, Curado 5,5, Guiebre 6,5; Milanese 6 (15’s. Si legge su sport.quotidiano.net
Le pagelle di Torino-Como: crolla la difesa, il centrocampo non gira, attacco inesistente - Una difesa fin qui in crescita crolla sotto i colpi del Como: male in ogni reparto, si salva solo Vlasic, che finalmente si sblocca ... Segnala toro.it
Le pagelle. Pozzi sale ancora in cattedra: il portiere ci mette più "pezze» - Pozzi 7: miracoloso su un colpo di testa sottoporta di Riccardi ad inizio ripresa. Da ilrestodelcarlino.it