Le pagelle Difesa su di giri con Pozzi decisivo Berengo firma l’assist

Sport.quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pozzi 7: vola sul finale prima su una potente conclusione di Ndoj poi su un tacco di Palazzino. Disimpegnato nel primo tempo. Salvato dalla traversa sul tiro di Oviszach Primasso 6,5: sempre sul pezzo. Compie ottime chiusure. Di Renzo 6,5: attento e preciso. Rende innocuo Gori Bove 6,5: prestazione magistrale in entrambe le fasi. In difesa non cede mai il fianco, in avanti si rende spesso importante. Ceccacci 6,5: nel primo tempo è molto propositivo. I suoi cross sono sempre insidiosi. Soffre Guiebre nella ripresa Paganini 6,5: una sua incornata nel primo tempo viene salvata sulla linea. Pucciarelli 6,5: recuperatore di palloni provetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle difesa su di giri con pozzi decisivo berengo firma l8217assist

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Difesa "su di giri» con Pozzi decisivo. Berengo firma l’assist

News recenti che potrebbero piacerti

pagelle difesa giri pozziLe pagelle. Difesa "su di giri» con Pozzi decisivo. Berengo firma l’assist - ASCOLI: Vitale 6; Pagliai 6, Alagna 5,5, Curado 5,5, Guiebre 6,5; Milanese 6 (15’s. Si legge su sport.quotidiano.net

pagelle difesa giri pozziLe pagelle di Torino-Como: crolla la difesa, il centrocampo non gira, attacco inesistente - Una difesa fin qui in crescita crolla sotto i colpi del Como: male in ogni reparto, si salva solo Vlasic, che finalmente si sblocca ... Segnala toro.it

pagelle difesa giri pozziLe pagelle. Pozzi sale ancora in cattedra: il portiere ci mette più "pezze» - Pozzi 7: miracoloso su un colpo di testa sottoporta di Riccardi ad inizio ripresa. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Difesa Giri Pozzi