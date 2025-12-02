Le nuove indagini sul femminicidio di Daniela Gaiani

Bolognatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono novità sul processo a carico di Leonardo Magri, il 63enne accusato di aver ucciso la moglie Daniela Gaiani, 58enne, nel 2021 a Castello d’Argile, in provincia di Bologna.Inizialmente la morte della donna aveva fatto pensare a un suicidio, dato che la 58enne era stata trovata impiccata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

nuove indagini femminicidio danielaProcesso femminicidio, familiari 'preoccupati da nuove indagini' - Un nuovo accertamento tecnico sui telefoni di imputato e presunta vittima, delegato dalla Procura di Bologna ai carabinieri ad indagini concluse, preoccupa molto i familiari ... Segnala msn.com

nuove indagini femminicidio danielaLa morte di Daniela Gaiani e le celle dei telefonini: "Il marito non era in casa" - I familiari di lei: "Questo non dimostra nulla, non si butti all’aria lavoro di mesi". msn.com scrive

nuove indagini femminicidio danielaFemminicidio Daniela Gaiani, nuovi accertamenti per il marito: “Il cellulare spento alle 23, lui era altrove” - Nel processo al marito di Daniela Gaiani, la donna trovata morta in casa nel settembre del 2021, sono stati richiesti nuovi accertamenti sui cellulari ... Riporta fanpage.it

nuove indagini femminicidio danielaDaniela Gaiani, svolta nel processo: non fu femminicidio? «Il telefono spento alle 23.36, il marito era altrove». Cosa succede ora - Potrebbe esserci una svolta clamorosa nel processo per la morte di Daniela Gaiani, la 58enne trovata morta il 5 settembre 2021 nel letto di casa sua a Castello d'Argile (Bologna): quello ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuove Indagini Femminicidio Daniela