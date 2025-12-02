Le mutandine? Spesso non le indosso Belve la super vip non si trattiene | Francesca Fagnani sbalordita

Un incontro che sa di evento, quello che si è consumato nel salotto di “Belve”. La regina della scena si siede davanti a Francesca Fagnani e, in un attimo, l’atmosfera cambia: c’è aria di rivelazioni, di storie mai raccontate fino in fondo, di quelle verità che non hanno paura del giudizio. Ma cosa ha davvero scosso lo studio e i social dopo quella sera? Lei si chiama Stefania Sandrelli. Icona, musa, donna che ha attraversato il cinema e la vita senza mai chiedere permesso. E questa volta, davanti alle telecamere, si concede tutto: emozioni, ricordi scottanti, battute taglienti e una dose di leggerezza che lascia il segno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stefania Sandrelli: «Non sapevo che Gino Paoli fosse sposato. E sì, abbiamo fatto l’amore in cima a San Pietro. Le mutandine? Spesso non le indosso» - Quando entra nello studio di Belve, Stefania Sandrelli ha l’eleganza di chi non deve dimostrare più nulla e il coraggio di chi, invece, è pronta a dire ... msn.com scrive