Le mutandine? Spesso non le indosso Belve la super vip non si trattiene | Fagnani sbalordita

News Tv. La super vip è stata protagonista di una delle interviste più incisive e discusse della stagione televisiva, ospite nel salotto di Belve condotto da Francesca Fagnani. L’attrice, nota per la sua lunga carriera e il carisma che l’ha resa un’icona del cinema italiano, ha scelto di condividere con il pubblico aspetti estremamente personali del proprio vissuto. La trasmissione, andata in onda su Rai 2, si è distinta per il tono diretto e senza compromessi dell’artista, che ha affrontato temi delicati come la libertà personale, i rapporti famigliari e le scelte coraggiose in ambito professionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Le mutandine? Spesso non le indosso”. Belve, la super vip non si trattiene: Fagnani sbalordita

