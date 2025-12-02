Le musiche dei grandi film riproposte dall' orchestra sinfonica del Ricciardi
Il 5 dicembre, al Teatro Ricciardi di Capua, va in scena “Armonie del Cinema - Dialogo tra musica e immagini dal vivo”.L’appuntamento, il secondo dei quattro in calendario, si inserisce in una programmazione dedicata alla stagione sinfonica. La Teatro Ricciardi Hearth Soud Orchestra, diretta dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
